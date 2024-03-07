Parkta 16 yaşındaki Şaban'ın öldürülmesinde 2 şüpheli adliyede

KAYSERİ'de, Şaban Sarıbalık'ın (16), parkta pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında 'kız meselesi' nedeniyle husumet bulunan Şaban Sarıbalık ile S.A. konuşmak için parkta buluştu. İkilinin tartışması kavgaya dönüşürken, S.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarıbalık'a ateş etti. Sarıbalık, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda S.A. ile olay anında yanında olan H.K. gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Sarıbalık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınıp, Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.