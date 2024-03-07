Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kayseri'de gencin parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kayseri'de gencin parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Melikgazi ilçesindeki parkta dün kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulan Ş.S. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?

        Benzer Haberler

        Litvanya'dan gelen heyet, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi
        Litvanya'dan gelen heyet, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi
        Cezaevinde annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik kayak eğitimi tamaml...
        Cezaevinde annelerinin yanında kalan çocuklara yönelik kayak eğitimi tamaml...
        Parkta 16 yaşındaki Şaban'ın öldürülmesinde 2 şüpheli adliyede
        Parkta 16 yaşındaki Şaban'ın öldürülmesinde 2 şüpheli adliyede
        Karaköse, 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'...
        Karaköse, 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması'...
        Kayseri'de bir gencin parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakala...
        Kayseri'de bir gencin parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakala...
        55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması tamamlandı
        55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması tamamlandı