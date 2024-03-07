GÜNCELLEME - Kayseri'de gencin parkta tüfekle öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki parkta Ş.S'nin (17) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili S.A. (19) ve H.K'yi yakaladı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir gencin parkta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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