Parkta 16 yaşındaki Şaban'ın öldürülmesinde 2 şüpheli adliyede (2)

Kayseri'de, Şaban Sarıbalık'ın, parkta pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Serhat A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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