Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de mobilya malzemesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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