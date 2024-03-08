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        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 00:00 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:16
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        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'de mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hasar oluştu.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de mobilya malzemesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında hasar oluşan fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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