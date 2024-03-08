Özvatan'da okuma bayramı programı düzenlendi

Kaymakam Kurt, öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.

Kurt, öğrencilere kitap hediye ederek, her birine ayrı ayrı özel not yazdı.

Atatürk İlkokulu 1-A sınıfında düzenlenen programa, öğrencilerin kendi elleriyle yazdığı davetiyeyi alan Özvatan Kaymakamı Mine Kurt da katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.