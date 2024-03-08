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        Özvatan'da okuma bayramı programı düzenlendi

        Özvatan ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda okuma bayramı programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:15
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        Özvatan'da okuma bayramı programı düzenlendi
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        Özvatan ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda okuma bayramı programı düzenlendi.

        Atatürk İlkokulu 1-A sınıfında düzenlenen programa, öğrencilerin kendi elleriyle yazdığı davetiyeyi alan Özvatan Kaymakamı Mine Kurt da katıldı.

        Kurt, öğrencilere kitap hediye ederek, her birine ayrı ayrı özel not yazdı.

        Kaymakam Kurt, öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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