TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Oktay Ensari güven tazeledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti lokalinde gerçekleşen genel kurulda, divan başkanlığını Salih Balcı, katip üyeliklerini ise Mehmet Serbez ve Gizem Abatay yaptı. Genel kurulda yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları okundu. Mevcut başkan Oktay Ensari, üyelerin hazır bulunduğu genel kurulda oy birliğiyle güven tazeledi. Oktay Ensari başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Salih Balcı, Canan Bayram, Mustafa Gürbüz, Doğan Havur, Metin Kösedağ, Cem Atakan. Genel kurul sonrası Vali Gökmen Çiçek, TSYD Başkanı Oktay Ensari ve üyeler ile bir araya geldi.