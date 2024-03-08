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        Kadın avukata şiddet uyguladığı öne sürülen erkek avukat hakkında soruşturma başlatıldı

        Kayseri Adliyesi'nde kadın avukata şiddet uyguladığı öne sürülen erkek avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:21 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:21
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        Kadın avukata şiddet uyguladığı öne sürülen erkek avukat hakkında soruşturma başlatıldı
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        Kayseri Adliyesi'nde kadın avukata şiddet uyguladığı öne sürülen erkek avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kayseri Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı avukat Eylem Sarıoğlu, kadının yaşam hakkı başta olmak üzere haklarını korumakla yükümlü olanların bu konuda sessiz kalmalarını kabul etmediklerini ifade etti.

        Sarıoğlu, yaşam haklarını ihlal edenlerin her zaman karşısında olacaklarını ve haklarını her zaman savunacaklarını yüksek sesle tekrarladıklarını belirtti.

        Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ise şiddetin ve istismarın olmadığı eşit bir dünya hedefi için bugün bir araya geldiklerini belirtti.

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bir gün öncesinde, bir erkek avukatın, kadın avukata karşı sözlü ve fiziki şiddetiyle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Köse, "Adliye içerisinde herhangi bir insana karşı olan şiddeti kesinlikle kabul edemeyiz. Onaylamadığımızı belirteyim. Soruşturma başlamış durumda." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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