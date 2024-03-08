Kayseri'de ilkokul öğrencileri ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi hazırladı

Kayseri'de bir ilkokulun birinci sınıf öğrencileri, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi hazırladı.

Beyazşehir Borsa İstanbul İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Bilgen İlbaşmış Tamer'in ramazanın önemini anlatması üzerine ihtiyacı olanlar için koli hazırlamaya karar verdi.

Kimi öğrenciler evden getirdikleriyle koli hazırlarken kimileri ise ailelerinden temin ettiği alışveriş kartlarını öğretmenlerine ulaştırdı.

Öğretmen Tamer'in desteğiyle "Ramazan kolisi" yazdıkları kutuya öğrenciler, yağ, çay, şeker, makarna, süt, yumurta, bakliyat gibi ürünleri yerleştirdi.

Öğrencilerden Ahmet Akif Kaya, ramazanın paylaşmak ayı olduğunu belirterek, "Ramazan kolisi hazırladık, onlara afiyet olsun, oruçlarını açsınlar." dedi.

Elif Yer ise birlik ve dayanışma için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.