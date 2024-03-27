Kayseri'de polise bıçak çekerek kaçan şüpheli yakalandı

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin çeşitli suçlardan araması olduğu öğrenildi.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste D.A, ikna edilerek gözaltına alındı.

Kimliğini göstermeyen D.A, polise bıçak çektikten sonra kendisine zarar vereceğini ileri sürerek kaçmaya başladı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekibi, durumundan şüphelendiği D.A'yı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu.

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