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        Kayseri'de polise bıçak çekerek kaçan şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 00:52 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:52
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        Kayseri'de polise bıçak çekerek kaçan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli yakalandı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekibi, durumundan şüphelendiği D.A'yı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu.

        Kimliğini göstermeyen D.A, polise bıçak çektikten sonra kendisine zarar vereceğini ileri sürerek kaçmaya başladı.

        Şüpheli, Nil Caddesi'nde bulunan evine girdi.

        Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste D.A, ikna edilerek gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin çeşitli suçlardan araması olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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