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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Kayseri'de gümrük kaçağı elektronik sigara satan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:17 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:17
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Kayseri'de gümrük kaçağı elektronik sigara satan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 102 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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