Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kayseri'de gümrük kaçağı elektronik sigara satan şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de gümrük kaçağı elektronik sigara satan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir iş yerinde kaçak elektronik sigara satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 102 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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