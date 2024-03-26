Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 15 metrelik kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde 15 metrelik kuyuya düşen ineği 3 saat süren çalışma sonucu kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 15 metrelik kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde 15 metrelik kuyuya düşen ineği 3 saat süren çalışma sonucu kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal Ulupınar Mahallesi'nde besicilik yapan Osman Saban, itfaiyeyi arayarak ineğinin, arazideki 15 metrelik bir kuyuya düştüğünü bildirdi.

        Mahsur kalan inek, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Besici Saban, ineğini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 17 istasyonda, 56 araç ve 307 personel ile görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        İngiltere'den Assange kararı
        İngiltere'den Assange kararı
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Erdoğan-Biden zirvesi: Neler görüşülecek?
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin 21 projesine TÜBİTAK desteği
        Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin 21 projesine TÜBİTAK desteği
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, projelerini sanayicilere anlattı
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, projelerini sanayicilere anlattı
        Kocasinan'da "Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği" düzenlendi
        Kocasinan'da "Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği" düzenlendi
        Başkan Büyükkılıç kütüphaneyi ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç kütüphaneyi ziyaret etti
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasın...
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasın...
        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davası yeniden görülmeye b...
        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davası yeniden görülmeye b...