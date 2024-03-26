Kayseri'de 15 metrelik kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 17 istasyonda, 56 araç ve 307 personel ile görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal Ulupınar Mahallesi'nde besicilik yapan Osman Saban, itfaiyeyi arayarak ineğinin, arazideki 15 metrelik bir kuyuya düştüğünü bildirdi.

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