Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, projelerini sanayicilere anlattı

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gerçekleştirmeyi planladığı vizyon projeler hakkında Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda sanayicileri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, projelerini sanayicilere anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gerçekleştirmeyi planladığı vizyon projeler hakkında Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda sanayicileri bilgilendirdi.

        Toplantıda konuşan Palancıoğlu, sanayinin ve ticaretin önünü açmak için yeni çalışmalar yapılması gerektiğini, bu kapsamda Serbest Bölge için projeler hazırladıklarını belirtti.

        "Önce insan" temasıyla çıktıkları yolda aileyi odağa aldıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Aile tahrip olduğunda istihdam ve gelişim de duruyor. Bundan dolayı da yaptığımız bütün işlerle ilgili önce insan, önce aile, önce şehir, önce istihdam gibi birçok temayı önceliklerimiz arasına aldık. Sağlıklı ve güvenli konutlar yapmak için Battalgazi, Anbar, Kazım Karabekir, Yıldırım Beyazıt birçok bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel dönüşümle şehrimizin depreme daha dayanıklı binaları olması için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra Melikgazi'de 10 katlı binalar yapılacak. Melikgazi'de yatay mimariye geçiyoruz."

        Palancıoğlu, önümüzdeki 5 yıl için planladıkları diğer projeleri de sanayicilere anlattı.

        Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de Başkan Palancıoğlu ile Serbest Bölge'de güzel işler yaptıklarını belirterek, yeni dönemde de kendisine başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Kripto yasası Meclis'e geliyor
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da "Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği" düzenlendi
        Kocasinan'da "Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği" düzenlendi
        Başkan Büyükkılıç kütüphaneyi ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç kütüphaneyi ziyaret etti
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasın...
        Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasın...
        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davası yeniden görülmeye b...
        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davası yeniden görülmeye b...
        Talas'a 5 yılda yaklaşık 500 bin ağaç dikildi
        Talas'a 5 yılda yaklaşık 500 bin ağaç dikildi
        Çopuroğlu ve Büyükkılıç fabrika ziyareti yaptı
        Çopuroğlu ve Büyükkılıç fabrika ziyareti yaptı