Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davası yeniden görülmeye başlandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın davası, güvenlik gerekçesiyle geldiği Kayseri'de, istinafın bozma ilamının ardından yeniden görülmeye başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar A.B, N.B. ve C.B. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında, önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, baraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, keşif yapılması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsal Kanatlı Mahallesi'nde 13 Ocak 2019'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada V.B, K.B, E.B, C.B, N.B ve A.B. ile Mehmet ve Muzaffer Kubat ile aynı aileye mensup 4 kişi yaralamış, çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Muzaffer Kubat, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 14 Ocak 2021'deki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, 24 sanıktan A.B. ve N.B'ye, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, C.B'ye ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezası vermişti. Heyet, ayrıca, "basit yaralama", "hakaret", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ve "suç delillerini yok etme, gizleme" suçlarından da yargılanan sanıklardan A.B, N.B. ve C.B'yi toplam 138 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.