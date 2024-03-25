Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davası yeniden görülmeye başlandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın davası, güvenlik gerekçesiyle geldiği Kayseri'de, istinafın bozma ilamının ardından yeniden görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davası yeniden görülmeye başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın davası, güvenlik gerekçesiyle geldiği Kayseri'de, istinafın bozma ilamının ardından yeniden görülmeye başlandı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar A.B, N.B. ve C.B. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Sanıklar savunmalarında, önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, baraatlerini ve tahliyelerini istedi.

        Mahkeme heyeti, keşif yapılması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsal Kanatlı Mahallesi'nde 13 Ocak 2019'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmüştü.

        Kavgada V.B, K.B, E.B, C.B, N.B ve A.B. ile Mehmet ve Muzaffer Kubat ile aynı aileye mensup 4 kişi yaralamış, çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet ve Muzaffer Kubat, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 14 Ocak 2021'deki karar duruşmasında, mahkeme heyeti, 24 sanıktan A.B. ve N.B'ye, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, C.B'ye ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezası vermişti.

        Heyet, ayrıca, "basit yaralama", "hakaret", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" ve "suç delillerini yok etme, gizleme" suçlarından da yargılanan sanıklardan A.B, N.B. ve C.B'yi toplam 138 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

        Tutuksuz 21 sanıktan 17'sine de çeşitli cezalar veren mahkeme heyeti, 4 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetmişti.

        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, keşif yapılmadığı gerekçesiyle bozma ilamı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Alevlerin arasında kalan 3 çocuktan 1'i yaşamını yitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Otobüste yaşlı çifte dayak davasında karar
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Yeni yapılan bina yan yatmaya başladı
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Boeing CEO'su Calhoun istifa edecek
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Talas'a 5 yılda yaklaşık 500 bin ağaç dikildi
        Talas'a 5 yılda yaklaşık 500 bin ağaç dikildi
        Çopuroğlu ve Büyükkılıç fabrika ziyareti yaptı
        Çopuroğlu ve Büyükkılıç fabrika ziyareti yaptı
        Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan sanığa 6 y...
        Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan sanığa 6 y...
        Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip anide...
        Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip anide...
        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapi...
        15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapi...