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        15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapis cezası

        KAYSERİ'dekurye Mehmet Akif Zengin'in (15) elektrikli bisikletine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ege Demirci (25), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:34 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:35
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        15 yaşındaki kuryenin öldüğü kazada sürücüye 'iyi hal' indirimli 6 yıl hapis cezası
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        KAYSERİ'dekurye Mehmet Akif Zengin'in (15) elektrikli bisikletine çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Ege Demirci (25), 'iyi hal' indirimi uygulanarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaza, geçen yıl 25 Haziran'da saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarı'nın 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ege Demirci yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, çiğ köftecide çalışan kurye Mehmet Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Zengin, hayatını kaybetti, gözaltına alınan Demirci, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu vurgulanan Ege Demirci hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasına sanık Demirci, Zengin'in babası Hacı Zengin, annesi Yeter Zengin ve taraf avukatları katıldı.

        'BU BİR KAZA DEĞİL, CİNAYETTİR'

        Şikayetçi olduğunu söyleyen baba Hacı Zengin, "Bilinçli taksir değil, kastla hareket etmiştir. Bu bir kaza değil, cinayettir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Anne Yeter Yılmaz ise her gün gözyaşı döktüğünü söyleyerek, "Benim oğlum geri gelmeyecek. En ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Ege Demirci de "Keşke böyle olmasaydı, çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Demirci'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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