Kayseri'de tarım ve gıda ürünleri ihracatı 51 milyon dolara yükseldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat artarak 51 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımların meyve vermeye başladığını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kayseri'deki tarım ürünü ve gıda üretiminin büyük artış gösterdiğini ifade eden Büyükkılıç, 2002 yılında tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarının 4,3 milyon dolar olduğunu anımsattı.