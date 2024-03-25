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        Kayseri'de tarım ve gıda ürünleri ihracatı 51 milyon dolara yükseldi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat artarak 51 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:49 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:49
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        Kayseri'de tarım ve gıda ürünleri ihracatı 51 milyon dolara yükseldi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat artarak 51 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, tarım ve hayvancılığa yapılan yatırımların meyve vermeye başladığını belirtti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Kayseri'deki tarım ürünü ve gıda üretiminin büyük artış gösterdiğini ifade eden Büyükkılıç, 2002 yılında tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarının 4,3 milyon dolar olduğunu anımsattı.

        Son verilerde ise 2023 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracat tutarının 51 milyon dolara yükseldiğini vurgulayan Büyükkılıç, kentte tarım ve gıda ürünleri ihracatının 21 yılda 12 kat arttığını aktardı.

        Büyükkılıç, tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirterek, "Her alanda çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Desteklerimizi fazlasıyla sürdürüyoruz. Rakamların da gösterdiği gibi çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz, ilçelerimiz ve şehrimiz kazanıyor. Çiftçilerimizin ürünleri bol, kazançları bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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