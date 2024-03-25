Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Kütüphane Haftası kutlandı

        Kayseri'de "60. Kütüphane Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Kütüphane Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de "60. Kütüphane Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, programda, kütüphanelerle ilgili yapılan çalışmaları görünce çok mutlu olduklarını belirterek, sayılarının artması dileğinde bulundu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da yeni çağdaki kütüphanecilik hizmetlerinin çok daha üst düzeyde ve farklı alanlarda ilerlediğini dile getirdi.

        Artık kütüphanelerin sadece kitap ödünç alıp vermenin, çalışmanın ve etüt yapmanın dışında bir nevi yaşam alanı olduğuna dikkati çeken Dursun, şöyle konuştu:

        "Çünkü oraya sadece çalışmaya değil, farklı aktiviteler gerçekleştirmek için de geliyorlar. Bu da bizi zaten ziyadesiyle memnun ediyor. Son dönemde ilçelerimizde de olmak üzere kentte birçok kütüphane açtık. Bütün ilçelerimizde yeniçağın teknolojik altyapısına uygun bölümleriyle hizmet veren kütüphaneler yapmak istiyoruz. Hedefimiz gerek ilçelerimizde ve gerekse şehir merkezindeki kütüphaneleri daha büyük, geniş ve kaliteli hizmet verir hale getirmek."

        Program, konuşmaların ardından müzik dinletisi ile kütüphanelerden en çok kitap alan ve okuyan öğrencilere hediye verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Batıda kışın izleri kayboluyor! Sağanak ve lodos uyarısı
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Entübe edildi
        Entübe edildi

        Benzer Haberler

        Hastaneye gitmek için bindiği komşusunun otomobilinde hayatını kaybetti
        Hastaneye gitmek için bindiği komşusunun otomobilinde hayatını kaybetti
        Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu müsabakaları Kayseri'de yapıldı
        Kadınlar 1'inci Lig 3'üncü Bölüm Sutopu müsabakaları Kayseri'de yapıldı
        Kayseri'de tek katlı ev yangında küle döndü
        Kayseri'de tek katlı ev yangında küle döndü
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kayserispor Başkanı Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü...
        Kayserispor Başkanı Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü...
        GÜNCELEME - Kayseri'de cipin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        GÜNCELEME - Kayseri'de cipin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü