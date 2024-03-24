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        GÜNCELEME - Kayseri'de cipin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Kayseri'de cipin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 21:18 Güncelleme: 24.03.2024 - 21:18
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        GÜNCELEME - Kayseri'de cipin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
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        Kayseri'de cipin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kocasinan ilçesindeki Bekir Yıldız Bulvarı’nda Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı idaresindeki 38 AKA 095 plakalı cip, Suriye uyruklu İ.M'nin (60) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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