Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 13'üncü kütüphanesi açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 400 kişi kapasiteli Yakut Semt Kütüphanesi açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphane, Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.

Çocuklara özel kütüphane bölümünün de yer aldığı kütüphanede 10 bin basılı, 18 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitap yer alıyor.

Ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odalarının yanı sıra kütüphaneye üye olan herkese ücretsiz fotokopi imkanı da sunuluyor.