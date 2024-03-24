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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 13'üncü kütüphanesi açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 400 kişi kapasiteli Yakut Semt Kütüphanesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:08
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 13'üncü kütüphanesi açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 400 kişi kapasiteli Yakut Semt Kütüphanesi açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kütüphane, Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde hizmet vermeye başladı.

        Çocuklara özel kütüphane bölümünün de yer aldığı kütüphanede 10 bin basılı, 18 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitap yer alıyor.

        Ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odalarının yanı sıra kütüphaneye üye olan herkese ücretsiz fotokopi imkanı da sunuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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