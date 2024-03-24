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        Kocasinan'da çocuklara yönelik projeler hayata geçiriliyor

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklara yönelik projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:05
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        Kocasinan'da çocuklara yönelik projeler hayata geçiriliyor
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklara yönelik projeleri hayata geçireceklerini bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, belediye desteği ile çocukların geleceğine yatırım yapıldığını belirtti.

        Çocukların daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Özellikle yeni dönemde beni en heyecanlandıran projelerimden birisi olan Çocuk Köyü Projesi. Çünkü çocuk demek, aile demektir. Aile, demek gelecek ve milletin devamlılığı demektir. Milletin devamlılığı da güçlü bir ülke demektir. Güçlü ve büyük bir Türkiye'nin temellerini aile oluşturmaktadır. O zaman aile, geleceğimiz, evlatlarımız ve çocuklarımız için bu projeleri yapmamız lazımdır. Ayrıca Çocuk Trafik Eğitim Park Projesini de çocuklarımız için hayata geçireceğiz. Özel çocuklar için ise Mola Evi Projesini ilçemize kazandıracağız. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşerilerimin hayatlarını kolaylaştırmak için."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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