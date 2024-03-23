Sağlık çalışanlarından Filistin için "sessiz yürüyüş"

Fırat, Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, "Topraklarını terk etmeyi reddeden yüz binlerce insan, bombardıman altında. Açlık, susuzluk ve hastalık içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail, hastane ve okul demeden saldırıyor." dedi.

Sağlık çalışanları, Sivas Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.