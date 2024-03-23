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        Kayseri'de 4 bin 696 adet sahte banknot ele geçirildi

        Kayseri'de polis, 4 bin 696 adet 100 liralık banknot ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:02
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        Kayseri'de 4 bin 696 adet sahte banknot ele geçirildi
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        Kayseri'de polis, 4 bin 696 adet 100 liralık banknot ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri, kentte bir banka şubesine gelen 2 şüphelide sahte para bulunduğu ihbarını aldı.

        Ekipler 2 şüpheliyi yakaladı, sahte basılmış 4 bin 696 adet 100 liralık banknot ele geçirdi.

        Şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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