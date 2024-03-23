Bakan Kacır: İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6-A'yı uzaya göndermeye hazırlanıyoruz (2)

SANAYİCİLERLEBİR ARAYA GELDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile birlikte Kayseri'de üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği programın ardından Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kayserili sanayicilerle iftarda buluştu. Kentteki bir balo ve kongre merkezinde düzenlenen iftar programına Bakan Mehmet Fatih Kacır, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile kentteki sanayiciler katıldı. Kayseri'yi, ‘Türkiye Yüzyılı’na’ daha güçlü şekilde hazırlayacaklarını ifade eden Bakan Kacır, "Kayseri kanaatkar, inançlı, çalışkan, artırmayı bilen, yatırım yapmayı, değer üretmeyi bilen, tecrübe etmiş insanların şehri. Biz sizin önümüzü açmaya, varsa önümüzdeki engelleri kaldırmaya gayret edeceğiz. En önemli görevimiz budur diye düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte özel sektörün öncülüğünde, sanayicilerimizin öncülüğünde Kayseri'nin yatırımla, istihdamla, üretimle, icatla ve ihracatla büyümesini katkı sunuyor olacağız. Yüzlerce, binlerce sanayicimiz yeni yatırım yerlerini bizlerden talep ediyor. Kayseri’nin heyecanı, coşkusunu ve inancını inşallah bizler asla yalnız bırakmayacağız” dedi.