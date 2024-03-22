Kayseri'de iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 38 AHJ 922 plakalı hafif ticari araç ile 38 ZV 160 plakalı pikap, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.

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