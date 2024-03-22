Kayseri'de iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kayseri'de hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı kazada yaralan 5 kişi, tedavi altına alındı.
Kayseri'de hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı kazada yaralan 5 kişi, tedavi altına alındı.
Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 38 AHJ 922 plakalı hafif ticari araç ile 38 ZV 160 plakalı pikap, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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