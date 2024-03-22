Çocukların kavgası nedeniyle iki kardeşten birini öldüren sanık: Sadece kardeşime vuran birine yumruk attım

KAYSERİ'de çocukların kavgası nedeniyle çıkan tartışmada Sedat Daşdemir'i (30) bıçaklayarak öldüren, kardeşi Ramazan Daşdemir'i de yaralayan Resul İbaokurgil'in (30) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık İbaokurgil, kardeşi S.İ.'nin kendisini aradığını ve dövüldüğünü söyleyerek, "Arabayı tekmeliyorlardı. Yanlarına gitmek zorunda kaldım. 15- 20 kişi vardı. Maktule bıçak sallamadım. Nasıl yaralandığını görmedim. Ben o sıra baygınlık geçiriyordum. Böyle olsun istemedim. Sadece kardeşime vuran birine yumruk attım" dedi. Duruşma öncesi sanığa tokat atan maktulün ablası İ.L. hakkında ise mahkeme, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçen yıl 13 Aralık'ta saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi, Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Resul İbaokurgil, Sedat Daşdemir ile kardeşi Ramazan Daşdemir'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Boğazına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Sedat Daşdemir kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, kardeşi Ramazan Daşdemir ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Resul İbaokurgil ise tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Resul İbaokurgil ile müşteki tutuksuz sanıklar Vedat ve Ramazan Daşdemir kardeşler ve ölen Sedat Daşdemir'in şikayetçi anne, baba ve eşi hazır bulundu.

MAKTÜLÜN ABLASI SANIĞA TOKAT ATTI Duruşma öncesi, ölen Sedat Daşdemir'in ablası İ.L., sanığın duruşma salonuna girdiği sırada önünden geçerken tokat atarak, tükürdü. Mahkeme başkanının talimatı ile abla İ.L. duruşma salonundan çıkarıldı. İ.L. salondan çıkarılırken, 'Benimle bunu niye yan yana getirdiniz? Şeriat şeriat. Siz devlet misiniz?' diye bağırdı. Duruşma tutanağına da geçen bu ifadeler sonrası mahkeme heyeti ara karar ile İ.L. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Duruşma nedeniyle adliye içinde ve duruşma salonunda jandarma ve polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.

'SADECE KARDEŞİME VURAN BİRİNE YUMRUK ATTIM' Bıçağı sallamadığını öne süren sanık Resul İbaokurgil, "Kardeşim S.İ. arayarak, 'Beni dövüyorlar' dedi. Ben de 'kaç gel' dedim. 'Bırakmıyorlar' deyince de koştum. Biri kardeşime vuruyordu. Bırakmasını söyledim. Bırakmadı. Ben de yumruk vurdum. Ardından kaçtı. Sonra eve giderken önümü kestiler. Anneme ve eşime küfrettiler. Arkadan birisi yanındakine 'silahı çıkar ve arabasını yakın' dedi. Arabayı tekmeliyorlardı. Yanlarına gitmek zorunda kaldım. 15-20 kişi vardı. Maktule bıçak sallamadım. Nasıl yaralandığını görmedim. Ben o sıra baygınlık geçiriyordum. Böyle olsun istemedim. Sadece kardeşime vuran birine yumruk attım" ifadelerine yer verdi.

'SERİ KATİL GİBİ KAFASINA KOYMUŞ ŞEKİLDE KOŞARAK GELDİ' Olay sırasında yaralanan müşteki sanık olarak tutuksuz yargılanan Ramazan Daşdemir ise "Bıçağı ilk bana soktu. Seri katil gibi kafasına koymuş şekilde koşarak geldi. Bıçağı sağa, sola salladı. Rahmetli ağabeyim engel olmaya çalıştı. Bıçağı ağabeyimin boğazına soktu. Ardından da sırtından bıçakladı. Bizim elimizde sadece okey takımı vardı" diye konuştu. Şikayetçi olduğunu söyleyen anne M.D. ise "Ciğerim yanıyor. İnşallah onun da ciğeri yanar. Gün yüzü göremez. 2 duvar arasında inşallah çürür. Ben anayım ana. En ağır şekilde cezalandırılsın. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

'ÇOCUKLARIM HER GÜN BABALARINI SORUYOR' Ölen Daşdemir'in şikayetçi eşi H.D. de "Çocuklarım her gün babalarını soruyor. Onun hesabını kim verecek. Bu adama müebbet verin. Hiçbir indirim yapmayın. Böyle adamlar dışarıda gezmeyi hak etmiyor" diye konuştu. ANNE SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİ, SALONDAN ÇIKARILDI Duruşma devam ederken, maktül Sedat Daşdemir'in annesi M.D., söz almak istedi. Mahkeme başkanının söz verdiği anne, "Ciğerim yanıyor. Bunun idam edilmesini istiyorum" diyerek, sanığa hakaret etti. Mahkeme başkanın uyarısı sonrası anne, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı. Anne salondan çıkartıldığı sırada da sanığa tepki gösterdi.