Kayseri'de kocasını bıçakla öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan kadın hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık M.U. (28), maktul Ahmet U'nun (31) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.U, savunmasında, kocası Ahmet U'nun sürekli kendisini darbettiğini öne sürdü.

Eşinin olaydan önce anne ve babasının yanında da kendisine şiddet uyguladığını iddia eden sanık, şöyle konuştu:

"Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Ahmet bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti, ardından uyudu. Uyumadan önce de 'seninle yarın görüşeceğiz' diyerek beni tehdit etti. Niyetim çocuklarımı da alıp, evden kaçmaktı. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım."

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten maktulün ablası S.U. ise olayın ardında başka nedenler olduğunu düşündüğünü söyledi.