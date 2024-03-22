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        Kocasinan Belediyesi sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanı oluşturacak

        Kocasinan Belediyesi sahipsiz hayvanlar için 22 bin metrekarelik yeni yaşam alanı oluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:15 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:15
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        Kocasinan Belediyesi sahipsiz hayvanlar için yeni yaşam alanı oluşturacak
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        Kocasinan Belediyesi sahipsiz hayvanlar için 22 bin metrekarelik yeni yaşam alanı oluşturacak.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 7 yıl önce hizmete sundukları "Küçük dostlar ambulansı" ile Türkiye'ye örnek olduklarını vurguladı.

        Geçen yıl kedilere özel bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanlarının da yer aldığı "Kedi Kasabası Projesi"ni hayata geçirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Kayseri'de ilk ve tek olan bu uygulamaya hemşehrilerimizin yoğun ilgisi oldu. Yeni kedi kasabası projelerini başka bölgelerimizde de hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra 22 bin metrekare alan üzerinde kuracağımız ve sahipsiz hayvanlara hizmet verecek olan 'Sen'Patı Park' projesini şehrimize kazandıracağız. Büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı yer aldığı yaşam merkezini hayata geçireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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