Yamula Barajı kıyısında 2 yıl önce bulunan kemikler, sulama birliği eski başkanına ait çıktı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Yamula Barajı kıyısında 2 yıl önce bulunan erkeğe ait kemiklerin otopsisi belli oldu. Kemiklerin, Sarıoğlan Sulama Birliği eski Başkanı Metin Aka'ya olduğu tespit edildi. Aka'nın cenazesi, Sarıoğlan ilçesinde toprağa verildi.

6 Ekim 2022'de Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajına gelen balıkçılar, bir erkeğe ait kemikler buldu. İhbar sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan inceleme sonrası kemikleri Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kemikler, ilk incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan çalışma kapsamında; kemik parçalarının, hakkında kayıp başvurusu yapılan Sarıoğlan Sulama Birliği eski Başkanı Metin Aka'ya ait olduğu belirlendi. Aka'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine getirildi. Aka'nın cenazesi, burada öğlen kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.