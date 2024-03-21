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        ORAN'dan "Benim İşim Girişim" diyenlere ekip başına 110 bin lira destek

        Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark AŞ işbirliği ile düzenlenen teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip girişimci adaylarının desteklendiği "Benim İşim Girişim" iş fikri yarışmasının 6'ncı dönem protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:58
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        ORAN'dan "Benim İşim Girişim" diyenlere ekip başına 110 bin lira destek
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        Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark AŞ işbirliği ile düzenlenen teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip girişimci adaylarının desteklendiği "Benim İşim Girişim" iş fikri yarışmasının 6'ncı dönem protokolü imzalandı.

        Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan ORAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 2018 yılında gerçekleştirilen projeyle 5 dönemde 51 girişimci ekip, prototip üretimi için desteklendi, 46 teknolojik ürünün prototip üretimi gerçekleştirildi ve desteklenen ekiplerden 11'i şirketleşerek ürünlerini ticarileştirdi.

        7 teknolojik ürün için patent alınırken, 5 dönemde 500'ün üzerinde girişimci, temel ve ileri seviyede girişimcilik eğitimi aldı.

        Girişimci ekiplere prototip üretimi için ORAN tarafından 1 milyon liranın üzerinde destek verilirken 6'ncı dönemde başarılı her ekip 110 bin liraya kadar desteklenecek.

        Yeni dönemde, elektrikli otomobil teknolojileri, elektro optik teknolojileri, teşhis ve tanı kiti teknolojileri, yenilikçi tarım teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, yapay zeka teknolojileri, oyun teknolojileri alanları öncelikli olacak.

        Başvurular 30 Nisan 2024'e kadar çevrimiçi olarak https://benimisimgirisim.com/ adresinden yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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