Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kayseri mitinginde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız, önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek, dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmak." dedi.

Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, "Nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu seçimde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde verdiğiniz yüzde 65'i aşkın, cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mayıs seçimleri, ülkemizde fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya, milleti ötekileştirmeye hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. İnşallah 31 Mart'ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyarak, demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız."

Kayseri'nin 14 ve 28 Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanı seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

- "Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz"

Kayseri'nin, vesayetten kumpasçılara, terör örgütlerinden darbecilere kadar verdikleri her mücadelede yanlarında yer aldığını belirten Erdoğan, "Kayseri ile Cumhuriyet tarihimizin en iddialı kalkınma programlarından biri olan 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Mitinge 75 bin kişinin katıldığını bildiren Erdoğan, "Siz diyeceksiniz ki 'Bu da yetmez.' Çünkü biz bu meydanda 100 binleri bulduk. Şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var. Bu 9 günde Kayseri'de ana kademe, kadın kolları, gençler durmak yok. İnşallah Cumhur İttifakı olarak 31 Mart akşamı, balkon konuşmamızda herhalde gereğini yapmamızı isteyeceksiniz." diye konuştu.