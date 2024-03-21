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        Kayseri'nin "Adalet Kütüphanesi" 4 bini aşkın üyeye ulaştı

        RAMAZAN KAYA - Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde kurulan Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi, çoğunluğu hükümlü olmak üzere 4 binin üzerinde üyeye hizmet veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:38
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        Kayseri'nin "Adalet Kütüphanesi" 4 bini aşkın üyeye ulaştı
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        RAMAZAN KAYA - Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde kurulan Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi, çoğunluğu hükümlü olmak üzere 4 binin üzerinde üyeye hizmet veriyor.

        Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 2021'de faaliyete geçen kütüphane, 2022'de ceza infaz kurumlarına ödünç kitap vermeye başladı.

        Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmalarını, daha fazla kitaba ücretsiz ve kolay erişmelerini sağlamak amacıyla hizmet veren kütüphane, bu sürede çoğunluğu hükümlü olmak üzere 4 bin 135 üyeye ulaştı.

        Çeşitli kategorilerde 12 bin 272 kitap bulunan kütüphane, kampüsteki cezaevlerine ayda ortalama 1400 ödünç kitap veriyor. Ödünç verilen kitap sayısı, kütüphanenin kurulduğu günden bu yana 17 bin 386'ya ulaştı.

        Hükümlü ve tutuklu yakınları ile ceza infaz kurumu personeli de kütüphaneden yararlanabiliyor.

        - Hükümlülere kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor

        Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Hasan Ateş, AA muhabirine, kütüphanenin, kampüsteki 5 ceza infaz kurumunda kalan hükümlülerin tamamı ile cezaevi personeline ve gelen ziyaretçilere hizmet verdiğini söyledi.

        Kütüphanenin, sayısal ve çeşitlilik anlamında zenginlik sunduğunu belirten Ateş, şu değerlendirmede bulundu:

        "Burada hükümlülere kitap okuma alışkanlığı kazandırma, boş zamanlarını değerlendirme hizmeti verilmektedir. Ayrıca 1200'e yakın personelimiz mevcut, onlara da aynı şekilde hizmet verilmekte. Hükümlü ve tutuklu ziyaretçileri de kütüphanemizden faydalanmakta. Amaç, kütüphaneyi ceza infaz kurumlarının ayağına getirmek."

        Kütüphanenin haftanın beş günü açık olduğunu dile getiren Ateş, "Kitap listelerimiz kampüsteki 5 cezaevinde de mevcut. Hükümlüler bu listeden okumak istedikleri kitapları bildirmekte. Gelen listeye göre kitaplar hükümlülere ulaştırılıyor." diye konuştu.

        Kitapların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandığını ifade eden Ateş, kitap sayısını 20 bine çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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