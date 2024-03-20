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        Kayseri'de kuyumcuyu bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

        Kayseri'de gasp amacıyla girdiği dükkandaki kuyumcuyu bıçakla öldüren sanık, müebbet hapis ve 17 yıl 11 ay hapis cezasına çaptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:19 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:19
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        Kayseri'de kuyumcuyu bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
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        Kayseri'de gasp amacıyla girdiği dükkandaki kuyumcuyu bıçakla öldüren sanık, müebbet hapis ve 17 yıl 11 ay hapis cezasına çaptırıldı.

        4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.A. (25), maktul Fatih Nergiz'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme", "iş yerinde silahla yağma" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Sanık O.A. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

        Uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğünü iddia eden sanık, şunları kaydetti:

        "Zaman zaman psikolojik bunalımlar geçiriyorum. Olay günü de bunalımdaydım. Ne yaptığımı bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla bir kuyumcuya girdim. Rahmetli, tezgaha bilezikleri koydu. Ben de bıçağı çıkarıp, rahmetliye doğru salladım. Neresine geldiğini bilmiyorum. Bana sandalye fırlattı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Pişmanım. Yerden bir şey aldım. Dışarı çıkınca bunun bilezik olduğunu fark ettim. Ailesine başsağlığı diliyorum. Üzerimdeki bıçağı 1-2 ay önce ava gitmek için almıştım. Yüzümdeki maskeyi de tıraş olduğum ve yüzüm üşüdüğü için takmıştım."

        Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan aile bireyleri ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezayı almasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık O.A'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet, "iş yerinde silahla yağma" suçundan 9 yıl 5 ay ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        - Olay

        O.A, 11 Mart 2022'de müşteri gibi gittiği kuyumcu dükkanında para ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla iş yeri sahibi Fatih Nergiz'i boğazından yaralamış, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Nergiz, 110 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından yakalanan O.A, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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