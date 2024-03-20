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        Estetik ameliyatı geçiren kadın hayatını kaybetti, 'ihmal' iddiasıyla soruşturma başlatıldı

        KAYSERİ'de 11 Mart'ta burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik ameliyatı olmak için hastaneye giden 3 çocuk annesi Ahu Gültekin (42), 9 saat süren ameliyatın ardından 5 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:15
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        Estetik ameliyatı geçiren kadın hayatını kaybetti, 'ihmal' iddiasıyla soruşturma başlatıldı
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        KAYSERİ'de 11 Mart'ta burun, elmacık kemiği ve kulaklarından estetik ameliyatı olmak için hastaneye giden 3 çocuk annesi Ahu Gültekin (42), 9 saat süren ameliyatın ardından 5 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ihmal olduğunu iddia eden Ahu Gültekin'in kardeşi Mustafa Gültekin (39), "Yıkılmış bir durumdayız. 3 yeğenim de perişan durumda. Olayın araştırılıp, açığa kavuşturulmasını istiyorum. Olayda ihmal olduğunu düşünüyorum. Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz" dedi. Gültekin'in şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastane konunun adli mercilere intikal ettiğini belirterek, açıklama yapmadı.

        Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Ahu Gültekin, yaklaşık 1.5 ay önce özel bir hastanede 10 diş implantı yaptırdı. Ameliyatın ardından Gültekin, bir hastanede 22 Mart'a burun, elmacık kemiği ve kulak estetiği için randevu aldı. Bir süre sonra telefonla aranan Gültekin'e ameliyatının 11 Mart'ta yapabileceği söylendi. Bunun üzerine sabah saatlerinde hastaneye giden Ahu Gültekin'in ameliyatını, iddiaya göre asistan doktor F.G. gerçekleştirdi. 9 saat süren ameliyatın ardından Gültekin kendine geldiğinde lavaboya gitmek istedi. Lavaboya gittiği sırada yere yığılan Gültekin'in kalbinin durması sonucu beynine pıhtı attı. Yoğun bakıma kaldırılan Ahu Gültekin, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 18 Mart'ta Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlatırken, hastanede görev yapan Prof. Dr. İ.Ö. ve asistan doktor F.G.'nin ifadelerine başvurulacağı belirtildi.

        Yaşananları anlatan Ahu Gültekin'in TIR şoförlüğü yapan kardeşi Mustafa Gültekin, "Ben yoldan gelmiştim. Tekrar yola çıkacaktım. Yeğenim telefon açtı ve annesinin çok kötü olduğunu söyledi. Koşarak hastaneye gittim. Ameliyat olacağından bilgim vardı. Profesörler ablama akşam telefon açıp ‘Sabah ameliyata gelin’ demişler. ‘Normalde ayın 22'sinde olacak ameliyatı ayın 11'ine çekip sizi ameliyata alalım’ demişler. Ablam bunun heyecanıyla kabul edip hastaneye gidiyor ve ameliyata giriyor" dedi.

        'BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEMEDİLER

        Ablasının burnundaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmak istediğini söyleyen Mustafa Gültekin, "Burun ameliyatına girmişti. Aynı rahatsızlık bende de var. Burunda kemik, et ve burun battaniyesi problemi bende de var. Ben gidip ameliyatımı olmuyorum. Ayın 11'inde sabah saatlerinde ameliyata giriyor. Akşam üzeri 17.00 gibi de ameliyattan çıkıyor. 3 saat sürmesi gereken ameliyat 9 saat sürüyor. Ablam ameliyattan çıkıp, 'lavabo ihtiyacım var' diyor. Bilinci yerine geldikten sonra lavabo ihtiyacını gideriyor. Çıktıktan sonra olduğu gibi dizlerinin üzerine çöküyor. Orada 10 dakika kalp müdahalesi yapılıyor. Daha doğrusu kalbi durmuş. Başında 3 yeğenim, 'anneme yardımcı olun' diye bağırmış. Beynine pıhtı atıyor. Kalbinin sağ tarafı büyüme yapmış. Bunun sonucunda da yoğun bakıma kaldırılıyor. Bize beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemediler. Ablam için “Kalbine adrenalin veriyoruz, yaşayacak, kurtaracağız' dediler. En sonunda çekilen tomografisinde beyin ölümünün gerçekleştiğini belirttiler" diye konuştu.

        'AÇIĞA KAVUŞTURULSUN'

        Olayda ihmal iddiasında bulunan Mustafa Gültekin, "Yıkılmış bir durumdayız. 13 yaşındaki kız yeğenim şu anda benim evimde kalıyor. 3 yeğenim de perişan durumda. Olayın araştırılıp, açığa kavuşturulmasını istiyorum. Başka canlara kıyılmasını istemiyorum. İhmal olduğunu düşünüyorum. Hastaneye gidip, 'Ben Ahu Gültekin'in kardeşiyim, dediğimde karşımdaki doktorlar kekeleyerek konuşuyor. Yani bir tedirginlikleri var. Bize bir açıklama yapamıyorlar. Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi’ne gidip şikayetçi oldum. Savcılığa belirttim ve herhangi bir aksilik var mı, diye ablama otopsi yaptırdım. Normalde ameliyata profesör girmesi gerekiyor ama asistanı girmiş. Asistanının da kim olduğunu ve nerede olduğunu şu anda bulamıyoruz. Kendisi Azerbaycan uyrukluymuş" dedi.

        'BAŞKA CANLARIN YANMAMASINI İSTİYORUZ'

        Ablasının daha öncesinde diş implantı olduğunu söyleyen Gültekin, şöyle konuştu:

        "Ağzında yaklaşık 10 tane implant var. Bu e-Nabız'dan görüntülenebiliyor. Ablam zaten daha önceden de vücuduna morfin almış. Bütün bunlar bilindiği halde ablamı 1,5 ay içinde nasıl ameliyata sokabiliyorlar. Hasta zaten ağır bir narkozdan çıkmış. Bu ameliyatların hepsi 1,5 ay içinde oluyor. Son ameliyatında burundaki et ve kemik alınıyor. Üzerine elmacık kemikleri dolduruluyor ve kulağından parça alınıyor. Ablama otopsi yaptırdım. Savcıya da olduğu gibi aktardık. Vücudundaki bütün organlarından parça alındı. Şu an da sonucu bekliyoruz. Başka canların yanmamasını istiyoruz."

        Olayla ilgili hastane yetkilileri ise, konunun adli mercilere intikal ettiğini belirterek, herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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