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        Kayseri'de yaşlı çift evde ölü bulundu

        Kayseri'nin Develi ilçesinde kendilerinden bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:00
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        Kayseri'de yaşlı çift evde ölü bulundu
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde kendilerinden bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu.

        Köseler Mahallesi'nde yaşayan N.G. (90) ve karısı H.G'den (89) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları incelemede yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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