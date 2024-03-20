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        Melikgazi'de akıl küpü kütüphanesinin inşaatı sürüyor

        Melikgazi Belediyesince İldem Cumhuriyet Mahallesi'ne yaptırılan akıl küpü kütüphanesinin inşaatı yükseliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:18 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:18
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        Melikgazi'de akıl küpü kütüphanesinin inşaatı sürüyor
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        Melikgazi Belediyesince İldem Cumhuriyet Mahallesi'ne yaptırılan akıl küpü kütüphanesinin inşaatı yükseliyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçeye yapılan akıl küpü kütüphanelerinde yaklaşık 35 bin kişiye hizmet verildiğini belirtti.

        Özel okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine ve kafeye kadar çeşitli yönleriyle hizmete sunulan akıl küpü kütüphanelerini gençlerin çok sevdiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimize temiz, rahat ve nitelikli çalışma alanları oluşturmak için gayret ediyoruz. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz. 5 yılda 15 akıl küpü kütüphanesini ilçemizdeki öğrencilerimize kazandırdık. İldem bölgemize ise ikinci akıl küpünü kazandırmak için çalışmalara başladık. İnşaatımız hızla devam ediyor. Yapımını en kısa sürede tamamlayıp, bölgemizdeki öğrencilerin hizmetine açacağız. Kütüphanelerimiz sabah erken vakitlerde açılıp, akşam geç saatlere kadar açık kalıyor. İnşallah yeni dönemde de akıl küplerini her bölgemizle buluşturacağız."

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