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        Elektrikli otomobillerin bataryasındaki yangına "suyla müdahale etmeyin" uyarısı

        ERGÜN HAKTANIYAN - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, elektrikli otomobillerde çıkan batarya kaynaklı yangına su ile müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:03
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        Elektrikli otomobillerin bataryasındaki yangına "suyla müdahale etmeyin" uyarısı
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        ERGÜN HAKTANIYAN - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, elektrikli otomobillerde çıkan batarya kaynaklı yangına su ile müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdi.

        MMO Kayseri Şube Başkanı Varol, AA muhabirine, elektrikli otomobillerin fosil yakıtlı araçlara göre avantajlarının olduğunu söyledi.

        Elektrikli araçların yenilenebilir enerjiyle yakaladığı avantajları çevre dostu olmasının da pekiştirdiğini anlatan Varol, bakım maliyetleriyle de bu araçların daha kullanışlı hale geldiğini dile getirdi.

        Varol, bu özellikleriyle benzinli ve dizel araçlara göre daha tasarruflu hale gelen elektrikli araçlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığını aktardı.

        Batarya konusunda ise çok fazla bilimsel ve akademik çalışma yapılmadığını savunan Varol, şunları kaydetti:

        "Elektrikli araçlar batarya üzerinden gelen elektrikle beraber yüksek torkta daha hızlanabilme kabiliyetine sahip. Elektrikli araçların çok fazla avantajları var ama en büyük dezavantajlarından bir tanesi de batarya yangınları. Elektrikli araçlarda kullanılan mikro iyon bataryalar var. Daha kullanışlı, enerjiyi daha çok depolayabilen uzun menzilli bataryalar olması nedeniyle kullanılıyor. Bu uzun menzilli ve kullanışlı olan bataryalar içerisinde lityum iyonda sıvı gaz var. Aracı hafifletmek için bataryaların etrafındaki koruma çok ince hale getiriliyor. Herhangi bir kaza anında bu darbe aldığı zaman o gaz açığa çıkıp yangına sebep oluyor."

        Varol, Kayseri'de 14 Mart'ta bir elektrikli aracın karıştığı kazada, otomobilin yandığını ve sürücüsünün de hayatını kaybettiğini anımsattı.

        - Yangın sırasında merkezi elektriği devre dışı bırakın uyarısı

        Çıkan yangının uzun süre söndürülemediğine ve yaklaşık 1 saat sürdüğüne dikkati çeken Varol, şöyle konuştu:

        "Elektrikli araçların gelişimi açısından çok fazla çalışma var ama batarya söndürme üzerine, bataryaların yangınlarını engelleme üzerine çalışmalar yapılması gerekmekte. Bataryaları söndürmek için kuru kimyevi köpükler ve kuru tozlar kullanılması gerekiyor. Normal yangın gibi üzerine suyla müdahale ederseniz yangını daha da hızlandırırsınız. O yüzden mümkünse eğer önce aracın merkezi elektriğini devre dışı bırakıp ondan sonra kuru kimyevi köpükle ve kuru tozla oksijenle bağlantısını kesmeniz gerekiyor. Daha sonra su bataryayı soğutmak için kullanılabilir. İlk etapta yangına hemen suyla müdahale ettiğiniz zaman o gazdan çıkan alev suyla birleştiği an yangını daha da büyütmüş hale getiriyor."

        Varol ayrıca kışın sıfırın altında 15, yazın ise 40 derecenin üzerinde bataryaların şarjdayken ya da durduk yere sıkıntılar çıkartabildiğini bu durumları yaşamamak için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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