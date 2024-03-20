Kayseri'de yaya geçidindeki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesinde E.T. yönetimindeki 38 AGA 855 plakalı otomobil ile D.K'nin kullandığı 38 ACH 504 plakalı otomobil, Nalçık Bulvarı'ndaki bir yaya geçidinde çarpıştı.

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