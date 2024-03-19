Kayseri'de terör örgütü propagandası yapan 2 zanlı yakalandı
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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