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        Kayseri'de terör örgütü propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:49
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        Kayseri'de terör örgütü propagandası yapan 2 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

        Öte yandan, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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