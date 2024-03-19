Kayseri'de terör örgütü propagandası yapan 2 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

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