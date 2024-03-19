Kara Ağaç Destanı dizisi oyuncuları Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezdi

Çekimleri Kayseri'de süren Kara Ağaç Destanı dizisinin oyuncularından Merih Öztürk ile Eray Ertüren, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TRT1'de yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisi oyuncularından Öztürk ve Ertüren müzeyi gezerek eserleri inceledi.

Tarihi bir yapının işlevlendirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden oyuncular, beğenilerini de anı defterine yazdı.