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        Kara Ağaç Destanı dizisi oyuncuları Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezdi

        Çekimleri Kayseri'de süren Kara Ağaç Destanı dizisinin oyuncularından Merih Öztürk ile Eray Ertüren, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:59 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:59
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        Kara Ağaç Destanı dizisi oyuncuları Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezdi
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        Çekimleri Kayseri'de süren Kara Ağaç Destanı dizisinin oyuncularından Merih Öztürk ile Eray Ertüren, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TRT1'de yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisi oyuncularından Öztürk ve Ertüren müzeyi gezerek eserleri inceledi.

        Tarihi bir yapının işlevlendirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden oyuncular, beğenilerini de anı defterine yazdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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