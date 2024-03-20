Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ay süren çalışmanın ardından 35 ekipteki 115 personelle 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 29 gram sentetik uyuşturucu, 79 sentetik hap, hassas terazi, 5 tüfek, 2 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, çalıntı 4 bilgisayar, 6 tablet, 37 telefon, 2 oto teybi, 3 hoparlör ve 2 keman ile 14 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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