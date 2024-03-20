Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık takibin ardından 13 adrese 115 personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 26 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 gram sentetik kannabinoid, 5 tüfek, 2 tabanca, 79 sentetik hap, 5 tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca, 4 çalıntı bilgisayar, 37 çalıntı telefon, 6 çalıntı tablet, 2 çalıntı otomobil teybi, 14 bıçak, 3 çalıntı hoparlör ve 2 çalıntı keman ele geçirildi. Evlerin birinde tuvalet taşının gider borusundan uyuşturucu çıkarıldığı bildirildi. Aralarında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan şüphelilerin de olduğu 11 kişi, polis merkezine götürüldü.

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