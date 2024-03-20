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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

        KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:55
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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        KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Arama yapılan evlerin birinde tuvalet taşının gider borusunda uyuşturucu bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık takibin ardından 13 adrese 115 personelin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 11 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 26 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 gram sentetik kannabinoid, 5 tüfek, 2 tabanca, 79 sentetik hap, 5 tabanca fişeği, 5 kurusıkı tabanca, 4 çalıntı bilgisayar, 37 çalıntı telefon, 6 çalıntı tablet, 2 çalıntı otomobil teybi, 14 bıçak, 3 çalıntı hoparlör ve 2 çalıntı keman ele geçirildi. Evlerin birinde tuvalet taşının gider borusundan uyuşturucu çıkarıldığı bildirildi. Aralarında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan şüphelilerin de olduğu 11 kişi, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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