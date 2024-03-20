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        Kayseri'de 2 kişi sentetik uyuşturucu ve tabancayla yakalandı

        Kayseri'de üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 01:36 Güncelleme: 20.03.2024 - 01:36
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        Kayseri'de 2 kişi sentetik uyuşturucu ve tabancayla yakalandı
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        Kayseri'de üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları araçta M.A. ile F.A'nın üzerinde arama yaptı.

        Aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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