Kayseri'de binanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Evde bulunan ve dumandan etkilenen 26 yaşındaki yatalak hasta R.T, yakınları tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Aydagül Sokak'ta yabancı uyrukluların yaşadığı 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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