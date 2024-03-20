Kayseri'de binanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kayseri'de üç katlı binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan yatalak hasta dumandan etkilendi.
Kayseri'de üç katlı binanın çatı katında çıkan yangında evde bulunan yatalak hasta dumandan etkilendi.
Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Aydagül Sokak'ta yabancı uyrukluların yaşadığı 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yan binanın terasından vatandaşlar da hortumla su tuttu.
Evde bulunan ve dumandan etkilenen 26 yaşındaki yatalak hasta R.T, yakınları tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.