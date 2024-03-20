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        Yangında mahsur kalan yatalak kadını, ekipler kurtardı

        KAYSERİ'de 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, mahsur kalan yatalak kadın ekiplerce evden çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:09 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:15
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        Yangında mahsur kalan yatalak kadını, ekipler kurtardı
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        KAYSERİ'de 3 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, mahsur kalan yatalak kadın ekiplerce evden çıkartıldı.

        Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Aydagül Sokak'taki 3 katlı binanın son katında oturan Suriyeli ailenin evinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Evdeki 2 kişi kendi imkanları ile dışarı çıkarken, yatalak olduğu öğrenilen R.T. (26) isimli kadın ekiplerce çıkartıldı. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, yangın yarım saat süren çalışma ile söndürüldü.

        Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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