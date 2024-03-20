Yangında mahsur kalan yatalak kadını, ekipler kurtardı

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Aydagül Sokak'taki 3 katlı binanın son katında oturan Suriyeli ailenin evinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Evdeki 2 kişi kendi imkanları ile dışarı çıkarken, yatalak olduğu öğrenilen R.T. (26) isimli kadın ekiplerce çıkartıldı. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı, yangın yarım saat süren çalışma ile söndürüldü.

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