Haber alınamayan çift evlerinde ölü bulundu
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Nezir (74) ve Hüsne Güçlü (73) çifti evlerinde ölü bulundu.
KAYSERİ’nin Develi ilçesinde Nezir (74) ve Hüsne Güçlü (73) çifti evlerinde ölü bulundu.
Olay, Develi ilçesi Köseler Mahallesi’nde meydana geldi. Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güçlü çiftinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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