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        Haber alınamayan çift evlerinde ölü bulundu

        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Nezir (74) ve Hüsne Güçlü (73) çifti evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:15
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        Haber alınamayan çift evlerinde ölü bulundu
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        KAYSERİ’nin Develi ilçesinde Nezir (74) ve Hüsne Güçlü (73) çifti evlerinde ölü bulundu.

        Olay, Develi ilçesi Köseler Mahallesi’nde meydana geldi. Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nezir ve Hüsne Güçlü çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Güçlü çiftinin cenazeleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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