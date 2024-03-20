Melikgazi Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 75 - 80
SALON:Kadir Has HAKEMLER: Alper Özgök, Burak Erkan, Selena Gamze Öget ÇerçiMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Ellenberg 12, Fatmanur Karakaş, Hamby 22, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 2, Damla Gezgin 6, Holmes 21BOTAŞ: Weaver 18, Mack 22, Manolya Kurtulmuş 19, Saliha Mandıracı, Işık Su 2, Nihal Güngör Yıldırım, Buket Ünal, Allen 13, Ceren Taylan 2, Reimer 41'İNCİ PERİYOT: 14 - 25DEVRE: 31 - 383'ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 585 FAÜL: Dk.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Alper Özgök, Burak Erkan, Selena Gamze Öget Çerçi
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Ellenberg 12, Fatmanur Karakaş, Hamby 22, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 2, Damla Gezgin 6, Holmes 21
BOTAŞ: Weaver 18, Mack 22, Manolya Kurtulmuş 19, Saliha Mandıracı, Işık Su 2, Nihal Güngör Yıldırım, Buket Ünal, Allen 13, Ceren Taylan 2, Reimer 4
1'İNCİ PERİYOT: 14 - 25
DEVRE: 31 - 38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 58
5 FAÜL: Dk. 24.41 Reimer (BOTAŞ)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 30’uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında BOTAŞ’a 80-75'lik skorla mağlup oldu. BOTAŞ Play – Off’lara kalırken Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu 9’uncu sırada tamamladı. Müsabakanın en skorer isimleri 22 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Hamby ile BOTAŞ’tan Nicole Mack oldu.
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