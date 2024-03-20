Melikgazi Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 75 - 80

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 30’uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında BOTAŞ’a 80-75'lik skorla mağlup oldu. BOTAŞ Play – Off’lara kalırken Melikgazi Kayseri Basketbol sezonu 9’uncu sırada tamamladı. Müsabakanın en skorer isimleri 22 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Hamby ile BOTAŞ’tan Nicole Mack oldu.

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