ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Alper Özgök, Burak Erkan, Selena Gamze Öget Çerçi
Melikgazi Kayseri Basketbol: Ellenberg 12, Hamby 22, Merve Arı 6, Ayşegül Günay Aladağ 6, Petronyte 2, Damla Gezgin 6, Holmes 21, Fatmanur Karakaş
BOTAŞ: Weaver 18, Mack 22, Manolya Kurtulmuş 19, Işık Su Güven 2, Nihal Güngör Yıldırım, Buket Ünal, Allen 13, Ceren Taylan 2, Reimer 4, Saliha Mandıracı
1. Periyot: 14-25
Devre: 31-38
3. Periyot: 60-58
Beş faulle çıkan: 24.42 Reimer (BOTAŞ)
KAYSERİ
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