Kayseri'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 21 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 21 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten öldürme suçundan 21 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin saklandığı adresi tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü A.B. (33), emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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