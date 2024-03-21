Kayseri'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten öldürme suçundan 21 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin saklandığı adresi tespit etti.

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