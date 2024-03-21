Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri mitinginde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirterek, "Köylerde iş yapıyoruz, şehir meydanlarını yapıyoruz, altyapılarını yapıyoruz. 1000'den fazla şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla evler yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting öncesi halka hitap eden Özhaseki, 22 yıl boyunca Türkiye için çalışırken birçok engelle karşılaştıklarını, Cumhuriyet mitingleri, Danıştay saldırısı, parti kapatma davası, "367" olayı ve Gezi olayları, 17-25 garabeti ile çukur eylemleri gibi birçok badirenin atlatıldığını söyledi.

Türkiye'de ayak basmadık yer bırakmadıklarını kaydeden Özhaseki, "Bizim millet diye bir derdimiz var, bizim bayrak diye bir derdimiz var, bizim ezan diye bir derdimiz var. Bölünmez bütünlük diye bir derdimiz var bizim. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'mızla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Gece, gündüz onunla beraber çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Özhaseki, maddi hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğunu, manevi hasarı ölçecek ise henüz bir alet icat edilmediğini ifade etti.