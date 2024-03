Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri mitinginde konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 307 bin konutun inşaatının devam ettiğini belirterek, "Köylerde iş yapıyoruz, şehir meydanlarını yapıyoruz, altyapılarını yapıyoruz. 1000'den fazla şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla evler yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting öncesi halka hitap eden Özhaseki, 22 yıl boyunca Türkiye için çalışırken birçok engelle karşılaştıklarını, Cumhuriyet mitingleri, Danıştay saldırısı, parti kapatma davası, "367" olayı ve Gezi olayları, 17-25 garabeti ile çukur eylemleri gibi birçok badirenin atlatıldığını söyledi.

Deprem bölgesinde karşılaştığı manzaraları anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Geçenlerde Gaziantep İslahiye'deyim. Bir kız kardeşimiz geldi, 'Ben şu evi istiyorum sizden' dedi. 'Kardeşim, kuraya gireceksin, kurada ne çıkarsa bahtına' dedik. 'Hayır, ben devletimden bu evi istiyorum' diye ısrar ediyor. Niye ısrar ediyorsun diye sorunca, 'Abi, o gece ben eşimi ve üç evladımı kaybettim. O ev mezarlığa bakıyor. Bana o evi verin ki her gün sabah erkenden kalkacağım, onlara selam vereceğim, namaz kılacağım, dua edeceğim, sonra Fatiha'lar okuyacağım. Her gün mezarlığa gideceğim' dedi. Hala acı tütüyor. Deprem bölgesinde 307 bin konutun inşaatı devam ediyor. Köylerde iş yapıyoruz, şehir meydanlarını yapıyoruz, altyapılarını yapıyoruz. 1000'den fazla şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla evler yapmaya devam ediyoruz. 4 bin 333 köyde çelik karkastan köy evleri yapıyoruz ve dağıtmaya da başladık. 76 bin civarında konutu dağıttık. Her ay 10-15 bin konut vereceğiz."