Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste para sayma görüntülerinin izahını yapamadılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "CHP yönetimi sadece beceriksizlerden ve kifayetsizlerden değil, aynı zamanda kendini geliştirme yönünde hiçbir çabası olmayan tembellerden oluşuyor. Onların gündemi başka. Parti içi iktidar kavgaları kendilerini ilgilendirir ama deste deste para sayma görüntülerinin izahını yapamadılar. Çıkıp olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak, çirkinleşerek, kabalaşarak, skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar. Seçim kazanmak için, kendi akıllarınca birileriyle DEM’leniyorlar. Ama orada da durum pek parlak gözükmüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitinge katıldı. Mitingde bir otele 'Bu bir final olamaz, hayaller yarım kalamaz' afişi asıldı. Erdoğan konuşmasında, "Kayseri, 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi. Bu seçimde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde verdiğiniz yüzde 65'i aşkın, cumhurbaşkanlığında şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mayıs seçimleri ülkemizde, fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya, milleti ötekileştirmeye hazır bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. İnşallah 31 Mart'ta bu milli irade destanını çok daha ileriye taşıyarak demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız. Kayseri vesayetten kumpasçılara, terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. Cumhuriyet tarihimizin en iddialı kalkınma programlarından biri olan 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı’nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Hazır mıyız? Emniyetten bir rakam alayım dedim. Bugünkü toplantıda karşımda ne kadar bir katılım var? Gelen rakam 75 bin. Ben biliyorum. Siz diyeceksiniz ki 'bu da yetmez' Çünkü biz bu meydanda 100 binleri bulduk. Ama şimdi yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var. Bu 9 günde Kayseri'de ana kademe, kadın kolları ve gençler durmak yok. İnşallah Cumhur İttifakı olarak 31 Mart akşamı bize balkon konuşmamızda herhalde gereğini yapmamızı isteyeceksiniz. Çalışmanın, üretmenin, kazanmanın bölüşmenin manasını en iyi Kayseri bilir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ 21 YILDA 3 KAT BÜYÜTMEYİ BAŞARDIK' "Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamı üretip ihraç edebiliyorsa bunda Kayseri'nin yaptığı öncülüğün çok büyük payı vardır” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Bugün insanlarımız ticaret yapmak için ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını arşınlıyorsa bunda Kayseri'nin büyük payı vardır. Biz de Kayseri'den aldığımız ilhamla her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık. Yapmayı sürdürüyoruz. Bir yandan asırlık ihmallerle biriken altyapı eksikliklerimizi tamamladık. Diğer yandan milletimizi hak ve özgürlük özlemleriyle buluşturduk. Ülke ve milletçe biz çalıştıkça Rabb’imiz de bereketini verdi. Sonuçta Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız, önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmaktır. Allah'ın izniyle bunu yapacak birikime, dirayete ve azme sahibiz. Sadece hep birlikte biraz daha çok çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor. Kardeşlerim, tabi hayat dikensiz bir gül bahçesi değil. İnsanın olduğu gibi milletlerin de önüne inişler, çıkışlar, fırsatlar, tehditler, imkanlar ve hesapta olmayan felaketler çıkabiliyor. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Bu depremler Kayser’imizin de bir bölümünü etkiledi. Hamdolsun şehrimizde can kaybı olmadı ama hasar gören, yıkılan binalarımız vardı. Bu depremde yitirdiğimiz 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmak için, gece gündüz çalışıyoruz. İnşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut sayısı 80 bine yaklaştı. İnşallah yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine tamamlıyoruz. Caddeleriyle, meydanlarıyla, tarihi ve kültürel mekanlarıyla, üretimi ve istihdamı destekleyecek altyapılarıyla deprem şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlayacak şekilde ihya ediyoruz."

'YILIN İKİNCİ YARISINDA ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇECEK' En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı verdiklerini söyleyen Erdoğan, “Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız. Bu vesileyle emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını, alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her imkanı değerlendirerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artırarak refah seviyelerini yükseltmenin gayreti içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

'PARTİ İÇİ İKTİDAR KAVGALARI KENDİLERİNİ İLGİLENDİRİR' Konuşmasında CHP'yi eleştiren Erdoğan, “Açık konuşmak gerekirse ülkemizde Cumhur İttifakı'ndan başka bunu yapabilecek bir başka siyasi irade de yoktur. Memleket, muhalefetin eline kalsa bırakınız maaşların yükselmesini, mevcut maaşları bile geçmişte olduğu gibi ödeyemezler. Muhalefetin halini görüyorsunuz. Ne diyor o güzel Kayseri türküsünde. ‘Bakayım siz de bilecek misiniz? Sabah olur, potinini giyemez. Öğle olur, ekmeğini yiyemez. İki sözü bir arada diyemez.’ CHP'nin ve diğer muhalefet partilerinin durumu işte tam böyle. Milletimizle birlikte kendilerini destekleyen vatandaşlarımızı da defalarca hayal kırıklığına uğrattılar. Milyonlarca insanımız yıllardır bir umutla gidip CHP'ye oy verdi. Ama sadece seçimleri değil, umutlarını da kaybetti. Vatandaş, bırakın şehirlerinde yeni yatırımlar görmeyi, mevcut hizmetlerin sorunsuz işlemesine bile hasret kaldı. Çünkü CHP yönetimi sadece beceriksizlerden ve kifayetsizlerden değil, aynı zamanda kendini geliştirme yönünde hiçbir çabası olmayan tembellerden oluşuyor. Onların gündemi başka. Parti içi iktidar kavgaları kendilerini ilgilendirir ama deste deste para sayma görüntülerinin izahını yapamadılar. Çıkıp olayı dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak, çirkinleşerek, kabalaşarak, skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar. Seçim kazanmak için, kendi akıllarınca birileriyle DEM’leniyorlar. Ama orada da durum pek parlak gözükmüyor" diye konuştu.