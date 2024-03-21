Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile Elitaş'tan fabrikalara ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile ihracat alanında faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, firmaları ziyaret eden Büyükkılıç ve beraberindekiler, firmaların yönetici ve çalışanlarıyla bir süre görüştü.

Firmaların çalışmasıyla ilgili bilgi alan Büyükkılıç, Kayseri'nin çalışmalarıyla örnek gösterilen bir kent olduğunu belirtti.

Yerel seçimlere değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti: